Водителю без выдержки нельзя, считает автоинструктор с 60-летним стажем

Красноярске работает инструктор автошколы, чей стаж вождения — почти 60 лет. Он всего раз попадал в аварийную ситуацию, а за 30 лет обучил несколько тысяч молодых водителей. С профессионалом поговорил корреспондент «АиФ-Красноярск»

«Урал» на стенке

Анатолий Тимченко родился в 1938 году в Ростовской области . Детские годы были очень трудными. Младший братишка умер, у матери осталось пятеро детей. В 1941 году отец ушёл на войну, в 1943-м погиб. Мама, чтобы не умереть с голоду, запрягала корову в тачку, ехала искать продукты. Мальчишка в первом классе стал отличником и получил в подарок валенки, во втором его наградили 30 рублями. Связал жизнь с автомобилями случайно. Мечтал о суворовском училище, но не прошёл по конкурсу. Поэтому окончил 10 классов и поступил в техникум на специальность «Ремонт и эксплуатация автомобилей».

Старший брат уже работал водителем, иногда брал с собой пацана, который мечтал самостоятельно сидеть за рулём. «Бывало, дождусь, когда он уснёт, вытащу ключи и тренируюсь на двух свободных метрах в ограде, отрабатываю навык трогаться с места и останавливаться», — рассказывает Анатолий Дмитриевич. Учился парень на отлично, занимался спортом, а по ночам разгружал вагоны со щебёнкой. Когда получил права шофёра 3-го класса, по направлению попросился в Красноярск — романтики хотелось. Тогда говорили, что здесь медведи по улицам ходят — как же не посмотреть!

С 1961 года Анатолий Тимченко красноярец. Работал бригадиром, механиком, начальником автоотряда, был начальником автомастерских и автоколонны, главным инженером на автобусном предприятии. Возили грузы на Север. Занимался и с курсантами из ДОСААФ . А в 1984 году пришёл туда преподавать, да так и остался до сегодняшнего дня. Выпустил уже не одну тысячу молодых водителей. Организовал для ребят уникальный класс с автомобилем «Урал» на стенке — жаль, передать пока некому.

«Сейчас курсанты не те, что раньше. Бывало, в 1984-1985 годах сидит группа семнадцатилеток, из 35 трое в норковой шапке — понимаю, что с ними будет трудно работать. Остальные только успевают вопросы задавать — легко и просто учить. В 1987 году была группа из Богучанского района — единственная за 36 лет обучения, где все поголовно сдали и правила, и вождение. А сегодня из 30 человек только у трёх-пяти горят глаза, остальные пришли права получать. Иной раз вроде курсант сидит, смотрит на тебя, а спросишь его — он и не слышал».

«Дочь водит лучше меня»

Опытный водитель в аварию попал единожды, в качестве пассажира. Да так, что получил компрессионный перелом позвоночника. Вылетел из кузова грузовика, пока ехали с уборочной. Машина тогда перевернулась вверх колёсами.

Первым личным автомобилем был «Запорожец», заводили с толкача вместе с женой. Потом «Москвич», «Жигули» — вроде машины новые, а в течение года обязательно нужно что-то поменять, отремонтировать. Зато на Toyota Spacio 2003 года только фильтр и масло поменял за 3 года. «В 1975 году японцы предлагали построить завод на 5 млн автомобилей в год. Это, получается, „Запорожец“, „Волгу“ и „Жигули“ закрыть. И это надо было сделать! Перепрофилировать — и всё, — считает Анатолий Тимченко. — Но сейчас все машины делают так, что они быстро выходят из строя: нужно же продавать новые».

К слову, в 2015 году Анатолий с супругой отметили золотую свадьбу, продолжают помогать дочерям и воспитывают троих внуков. И к женщинам за рулём автоинструктор относится положительно. «У меня две дочери — одна боится и не водит, а вторая словно родилась за баранкой. Ездит лучше меня. А вообще, они очень разные, но в большинстве случаев я предпочитаю женщин за рулём. Они более внимательные и добросовестные. Однако процентов десять-пятнадцать — это дамы из анекдотов, которые могут выехать на перекрёсток с телефоном в руке».

Советы опытного инструктора

Как преодолеть страх?

Бывает, после аварии трудно преодолеть страх. Нужно приобрести автоматизм, а для этого — как можно больше ездить. Тогда руки и ноги будут срабатывать быстрее, чем мысли.

Как тормозить?

Нельзя тормозить юзом. Когда колеса ползут, теряется управление. Если машина ехала по инерции, так и будет идти, пока в столб не врежется. Поэтому рекомендуется прерывистое торможение — на грани блокировки, но чтобы колёса крутились. Нужно ослабить нажатие на тормоз, легко повернуть руль, и машина объедет этот столб. Современные автомобили, оборудованные антиблокировочной системой, этому подвержены меньше.

Как пройти занос?

Когда идёт занос, имеет значение, переднеприводная или заднеприводная машина. Первой надо аккуратно добавить газ, чтобы передняя часть машины убежала, а зад отстал, тогда она становится управляемой. На таком автомобиле нужно своевременно снижать скорость, чтобы была возможность при необходимости добавить. Иначе центробежная сила превышает силу сцепления колёс с дорогой. А на заднеприводной надо газ слегка убрать, чтобы зад отстал.

Шипы или липучка?

Идеального средства нет. Если дорога скользкая, гололедица, нужно шиповать. А на снежном накате шипы мало чем помогут, лучше липучки.

Как объехать автохама?

Выполнять правила трёх «Д» — дай дорогу дураку. Водителю прежде всего надо иметь терпение, без выдержки нельзя.

Как ездить за городом?

За городом надо всегда держаться как можно правее. Если есть две полосы — ехать по правой. Обогнал — вернись на правую полосу.

Простые правила поведения на дороге:

1. Не превышать скорости

2. Не поворачивать руль резко влево-вправо

3. Нельзя резко тормозить

Всё это может привести к неуправляемости, заносу автомобиля, а если есть бордюр, то и к перевороту. Опасность нужно не только видеть — её необходимо предвидеть.