Ford перелетел через два забора и приземлился на крышу в Кстове

Авария произошла 25 марта в 20.50, сообщает УГИБДД по Нижегородской области . По предварительным данным, автомобилистка за рулем Kia не пропустила при повороте налево Ford

От удара Ford «перемахнул» через два забора и приземлился на территории парковки около торгового центра.

Серьезней всех пострадал 24-летний пассажир иномарки — он «заработал» перелом. Еще три пассажира отделались ушибами. Все четверо были отпущены после оказания помощи в больнице.

Ранее мы рассказывали о столкновении двух иномарок в Дзержинске.