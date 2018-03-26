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Ford перелетел через два забора и приземлился на крышу в Кстове
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Ford перелетел через два забора и приземлился на крышу в Кстове 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Авария произошла 25 марта в 20.50, сообщает УГИБДД по Нижегородской области. По предварительным данным, автомобилистка за рулем Kia не пропустила при повороте налево Ford.
От удара Ford «перемахнул» через два забора и приземлился на территории парковки около торгового центра.
Серьезней всех пострадал 24-летний пассажир иномарки — он «заработал» перелом. Еще три пассажира отделались ушибами. Все четверо были отпущены после оказания помощи в больнице.
Ранее мы рассказывали о столкновении двух иномарок в Дзержинске.
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