В Адыгее угонщик протянул по асфальту хозяина машины

Краснодар . 26 марта — Новая Кубань. Страшные события разворачивались 25 марта около 14:00 на окраине г. Майкопа

48-летний водитель такси приехал на АЗС вместе с пассажиром. Мужчина пошел расплачиваться за топливо, а ключи отдал молодому человеку, чтобы он в это время заправил автомобиль.

Вместо этого парень завел двигатель и начал движение. Хозяин Lada попытался предотвратить угон. Он зацепился за водительскую дверь. Однако парень, находившийся за рулем, не планировал останавливаться и покинул территорию АЗС.

Хозяин машины пострадал и обратился за медицинской помощью в больницу.

В Майкопе и близлежащих районах началась операция по задержанию.

На розыск злоумышленника были ориентированы все наряды наружных служб.

В это время угонщик не справился с управлением отечественной легковушкой и перевернулся в пригороде Майкопа.

22-летний подозреваемый был задержан.