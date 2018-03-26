В Адыгее угонщик протянул по асфальту хозяина машины 

Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Страшные события разворачивались 25 марта около 14:00 на окраине г. Майкопа.
48-летний водитель такси приехал на АЗС вместе с пассажиром. Мужчина пошел расплачиваться за топливо, а ключи отдал молодому человеку, чтобы он в это время заправил автомобиль.
Вместо этого парень завел двигатель и начал движение. Хозяин Lada попытался предотвратить угон. Он зацепился за водительскую дверь. Однако парень, находившийся за рулем, не планировал останавливаться и покинул территорию АЗС.
Хозяин машины пострадал и обратился за медицинской помощью в больницу.
В Майкопе и близлежащих районах началась операция по задержанию.
На розыск злоумышленника были ориентированы все наряды наружных служб.
В это время угонщик не справился с управлением отечественной легковушкой и перевернулся в пригороде Майкопа.
22-летний подозреваемый был задержан.
Выяснилось, что он ранее судим. Пресс-служба МВД по Республике Адыгея сообщает, что парень привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, водительские права он никогда не получал. По факту угона возбуждено уголовное дело.