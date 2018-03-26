Водители маршруток устроили забастовку в Николаеве

Часть водителей маршрутных такси, обслуживающих Корабельный район города, устроили забастовку, чем создали немало неудобств пассажирам.

«На маршрутах отсутствует примерно половина обычного количества маршруток. В результате уехать из района крайне сложно, на остановках выстраиваются очереди из 60-70 человек», — говорится в статье местного издания «Новости-N».

Таким образом работники сферы общественного транспорта путаются добиться повышения тарифов на проезд. Себестоимость перевозки составляет 12 гривен, лишь за месяц цена топлива выросла на 7 гривен, а пассажиры платят за поездку 4 гривны.

«Жители некоторых микрорайонов города стали заложниками ситуации. Особенно ощутимыми перебои в работе транспортных средств стали для жителей Корабельного района, на маршрутах, которые обслуживает ООО «ПИК». Некоторые представители транспортной отрасли Николаева решили прибегнуть к давлению на городские власти путем срыва пассажирских перевозок», — сообщает информационное агентство УНИАН

Ситуацию спасали троллейбусы, приходившие один за другим, в отличие от маршруток, которые приходилось ждать по 40 минут. С транспортными проблемами столкнулись также пассажиры из микрорайонов Северный и Соляные.