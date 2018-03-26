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Из Херсона в Москву: Пассажирский автобус угодил в ледяную яму
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Из Херсона в Москву: Пассажирский автобус угодил в ледяную яму 

Украина.ру 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС.
«Поступило сообщение о том, что автобус Mercedes сообщением Херсон-Москва, в котором находилось 19 пассажиров, застрял задним колесом в замерзшей выбоине на дороге», — говорится в сообщении.
Водители не смогли самостоятельно освободить транспортное средство, пришлось вызывать спасателей.
Спасатели на спецавтомобиле с помощью троса отбуксировали автобус, после чего тот отправился дальше по своему маршруту.
Коммунальным службам так и не удается справится с последствиями морозов на Украине. На дорогах образуются подтопления после таяния снегов.
Ранее сообщалось, что Кабмин выделили 300 млрд гривен, которые якобы пойдут на ремонт дорог.
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