В Тайшетском районе полицейские устанавливают причины ДТП с погибшим пассажиром лесовоза 

Сотрудники Тайшетской полиции разбираются
в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб
пассажир грузовой машины.
Трагический инцидент произошёл около 11.00 утра 25 марта на автодороге Тайшет-Шелехово-Патриха в районе деревни Серафимовка.
По предварительным сведениям, водитель на груженном древесиной автомобиле «Камаза» допустил съезд машины с дорожного полотна, после чего лесовоз опрокинулся.
В результате случившегося несовместимые с жизнью травмы были причинены находившемуся в салоне грузовика
41-летнему мужчине. Управлявший машиной 44-летний житель Бирюсинска не пострадал.
Предварительной причиной случившегося
могла стать невнимательность водителя, который не выбрал безопасную
скорость движения, а также не учёл особенности дорожных условий,
характерных в период межсезонья.
По факту произошедшего проводится проверка для принятия правового решения.