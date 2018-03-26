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В Тайшетском районе полицейские устанавливают причины ДТП с погибшим пассажиром лесовоза
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В Тайшетском районе полицейские устанавливают причины ДТП с погибшим пассажиром лесовоза 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Сотрудники Тайшетской полиции разбираются
в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб
пассажир грузовой машины.
Трагический инцидент произошёл около 11.00 утра 25 марта на автодороге Тайшет-Шелехово-Патриха в районе деревни Серафимовка.
По предварительным сведениям, водитель на  груженном древесиной автомобиле «Камаза» допустил съезд машины с  дорожного полотна, после чего лесовоз опрокинулся.
В результате случившегося несовместимые с  жизнью травмы были причинены находившемуся в салоне грузовика
41-летнему мужчине. Управлявший машиной 44-летний житель Бирюсинска не  пострадал.
Предварительной причиной случившегося
могла стать невнимательность водителя, который не выбрал безопасную
скорость движения, а также не учёл особенности дорожных условий,
характерных в период межсезонья.
По факту произошедшего проводится проверка для принятия правового решения.
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