В Тайшетском районе полицейские устанавливают причины ДТП с погибшим пассажиром лесовоза

Сотрудники Тайшетской полиции разбираются

в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб

пассажир грузовой машины.

Трагический инцидент произошёл около 11.00 утра 25 марта на автодороге Тайшет-Шелехово-Патриха в районе деревни Серафимовка.

По предварительным сведениям, водитель на груженном древесиной автомобиле «Камаза» допустил съезд машины с дорожного полотна, после чего лесовоз опрокинулся.

В результате случившегося несовместимые с жизнью травмы были причинены находившемуся в салоне грузовика

41-летнему мужчине. Управлявший машиной 44-летний житель Бирюсинска не пострадал.

Предварительной причиной случившегося

могла стать невнимательность водителя, который не выбрал безопасную

скорость движения, а также не учёл особенности дорожных условий,

характерных в период межсезонья.

По факту произошедшего проводится проверка для принятия правового решения.