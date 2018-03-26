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Черновик от 26.03.2018 12:36 (Мария Гошина)
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Черновик от 26.03.2018 12:36 (Мария Гошина) 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
В Дергачевском районе Саратовской области смертельная авария унесла жизнь двух молодых мужчин. ДТП произошло сегодня утром в 11:45 на 223 километре автодороги «Энгельс — Ершов — Озинки».
Как сообщили АиФ-Саратов в региональной ГИБДД, по предварительным данным, у села Новоросляевка ВАЗ-2110 врезался в КамАЗ. 27-летний мужчина, находившийся за рулем «десятки», допустил выезд на встречную полосу. Виновник аварии скончался на месте. Не выжил и его 28-летний пассажир. 31-летний мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал. на месте работали бригада врачей, праоохранителей и дороэжных полицейских.
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