В Волжском районе 25-летний водитель пострадал в ДТП с трактором 

Столкновение двух автомобилей произошло накануне в Волжском районе. По информации ГУ МВД России по Самарской области, в ночное время автомобиль ГАЗ-2790 следовал по дороге Самара — Большая Черниговка. По предварительным данным, на 48 километре трассы водитель не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на обочине трактор ПК-4. Во время столкновение 25-летний водитель ГАЗ-2790 получил травмы груди и руки. Медики оказали ему первую помощь и назначили амбулаторное лечение. По факту аварии полиция проводит проверку.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области