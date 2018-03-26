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В Волжском районе 25-летний водитель пострадал в ДТП с трактором
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В Волжском районе 25-летний водитель пострадал в ДТП с трактором 

ТРК Губерния 50 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Столкновение двух автомобилей произошло накануне в Волжском районе. По информации ГУ МВД России по Самарской области, в ночное время автомобиль ГАЗ-2790 следовал по дороге Самара — Большая Черниговка. По предварительным данным, на 48 километре трассы водитель не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на обочине трактор ПК-4. Во время столкновение 25-летний водитель ГАЗ-2790 получил травмы груди и руки. Медики оказали ему первую помощь и назначили амбулаторное лечение. По факту аварии полиция проводит проверку.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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