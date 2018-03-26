В Надыме снегоход залетел под самосвал (ФОТО)

Надыме два человека получили тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла в минувшую субботу, 25 марта, в первом часу ночи.

Снегоход «Рысь» занесло под стоящий в составе грузовика «УРАЛ» прицеп-самосвал. По данным окружной Госавтоинспекции, водитель снегохода выбрал небезопасную скорость для движения. Водитель и пассажир госпитализированы.

25 марта неподалеку от месторождения Северорусское столкнулись две фуры. Scania при спуске с подъема на полном ходу въехал в стоящий грузовик Mercedes. В результате ДТП водитель Scania госпитализирован с различными видами травм.