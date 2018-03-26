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Котласская больница не станет покупать дорогой автомобиль класса люкс
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Котласская больница не станет покупать дорогой автомобиль класса люкс 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Котласская городская больница отменила закупку дорогого автомобиля за счет бюджета после обращения активистов регионального народного фронта.
На сайте государственных закупок в открытом доступе был размещен электронный аукцион. Руководство больницы разместило заявку на приобретение автомобиля за 2 миллиона рублей.
После обращения активистов регионального отделения ОНФ к руководству учреждения с просьбой обосновать необходимость приобретения автомобиля по такой цене и с заявленными техническими характеристиками, сомнительная закупка была отменена.
Автомобиль, без конкретного указания марки, является автомобилем представительского класса с дорогостоящей внутренней кожаной отделкой, на литых 18-дюймовых дисках с низкопрофильной резиной. В силу своих конструктивных особенностей, по всей вероятности, он не может использоваться для перевозки больных.
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