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Инцидент с Uber набирает оборотов
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Инцидент с Uber набирает оборотов 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В последствии несчастного случая со смертельным исходом, связанного с одним из автономных автомобилей Uber, дочь жертвы решила подать иск против компании.
В заявлении юридическая фирма Bellah Perez PLLC подтвердила, что дочь Элейн Херцберг выбрала юридическую фирму для судебного иска против Uber. Компания не комментирует специфику дела, но Кристина Перес Хесано сказала, что Аризона призвала компании проверять свои автономные транспортные средства. Конечно, данная ситуация получила катастрофические последствия, и теперь женщина, потерявшая мать, просто хочет понять почему это произошло. Также фирма подчеркнула, что инцидент «вызвал национальные дебаты о безопасности автономных автомобилей».
Новость возникла после выпуска видеоролика с несчастным случаем, который противоречит утверждениям, что пешеход внезапно появился перед автомобилем. Также запись показала, что водитель Uber отвлекся от дороги за несколько секунд до аварии. Неспособность как автономной системы вождения, так и водителя обеспечить безопасность очень разочаровывает, и теперь такие сбои могут принести огромные убытки для компании.
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