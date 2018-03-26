В Ордынском районе НСО иномарка врезалась в КамАз, погибла женщина

Смертельное ДТП на трассе в Ордынском районе НСО унесло жизнь женщины.

Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла сегодня в 9:55 утра на автодороге К-17р, недалеко от села Верх-Ирмень. По данным Госавтоинспекции по Новосибирской области, на 73-м километре Ордынского шоссе женщина за рулём автомобиля Kia Rio врезалась во встречный КамАЗ. Удар легковушки был такой силы, что грузовик отлетел в кювет и перевернулся на крышу.

Женщину-водителя и пассажирку иномарки забрала «скорая помощь». Одна из них вскоре скончалась в больнице. На месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства и причины смертельного ДТП.