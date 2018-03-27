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На трассе «Пермь-Екатеринбург» столкнулись Renault Logan и Камаз. Погибли две женщины
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На трассе «Пермь-Екатеринбург» столкнулись Renault Logan и Камаз. Погибли две женщины 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Водитель и пассажир Renault Logan погибли при столкновении с Камазом у поворота на село Платошино на трассе Пермь-Екатеринбург. Водитель большегруза отделался испугом.
ДТП произошло днем 27 марта на 51 километре трассы. По данным полицейских, водитель Renault Logan пошел на обгон, но потерял управление и въехал в грузовик. Из-за аварии на трассе скопилась большая пробка.
— В результате ДТП погибли женщина-водитель легкового автомобиля и его пассажир — 30-летняя женщина, — сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Очевидцы рассказывают, что машина разлетелась в щепки.
— Только недавно проезжал, после такой мясорубки врятли кто живой, от машины ничего не осталось.
Ранее на этой трассе произошла еще одна смертельная авария. В ней погибла 32-летняя беременная девушка, серьезно пострадали ее муж и маленький сын. Сейчас их родственники ищут свидетелей ДТП, которые смогут пролить свет на обстоятельства трагедии.
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