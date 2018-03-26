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Не везет: два такси столкнулись в Сормове (ФОТО)
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Не везет: два такси столкнулись в Сормове (ФОТО) 

Vgoroden.ru 17 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Два таксиста на автомобилях «Рено-Логан» не смогли разъехаться в Сормове в минувшее воскресенье, 25 марта. В сводку ГИБДД горе-водители не попали, так как, скорее всего, никто из них не пострадал. Однако очевидцы успели снять ДТП на камеры и поделились фотографиями в соцсети.
Судя по кадрам, авария произошла на площади Буревестника возле бульвара Юбилейный в Сормовском районе. На дороге столкнулись иномарки двух популярных в Нижнем Новгороде служб такси: «Везет» и «Яндекс. Такси». У обоих автомобилей оказались серьезно повреждены передние части кузова.
«Конкуренция», — пошутил пользователь соцсети Серега Жбанов. «Клинты уедут на „Сатурне“», — добавила еще одну каплю дегтя Алена Иванкова.
Напомним, на проспекте Ленина перевернулся грузовик.
Фото: vk.com
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