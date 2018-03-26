Бывший зэк зарезал таксиста после поездки

Не сошлись в цене.

В Согде ( Таджикистан ) местный житель пырнул ножом таксиста, который отказался сделать скидку. Пострадавшего доставили в районную больницу, где он умер после операции, передает "Уралинформбюро"

По сведениям «Радио Озоди», клиент таксиста недавно отбыл 4-летний срок в российской тюрьме. 24 марта он прилетел на родину и взял такси, чтобы добраться из Худжанда в родной поселок Понгоз.

Когда машина прибыла к месту назначения, между водителем и пассажиром возник спор о стоимости поездки. Тогда бывший зэк отвел таксиста в сторону и несколько раз ударил его ножом.

По словам очевидцев инцидента, конфликт мог разгореться из-за того, что водитель такси попросил доплатить за дальние и труднопроходимые дороги.

Злоумышленника задержали 25 марта. Возбуждено уголовное дело.