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Бывший зэк зарезал таксиста после поездки
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Бывший зэк зарезал таксиста после поездки 

Уралинформбюро 17 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Не сошлись в цене.
В Согде (Таджикистан) местный житель пырнул ножом таксиста, который отказался сделать скидку. Пострадавшего доставили в районную больницу, где он умер после операции, передает "Уралинформбюро".
По сведениям «Радио Озоди», клиент таксиста недавно отбыл 4-летний срок в российской тюрьме. 24 марта он прилетел на родину и взял такси, чтобы добраться из Худжанда в родной поселок Понгоз.
Когда машина прибыла к месту назначения, между водителем и пассажиром возник спор о стоимости поездки. Тогда бывший зэк отвел таксиста в сторону и несколько раз ударил его ножом.
По словам очевидцев инцидента, конфликт мог разгореться из-за того, что водитель такси попросил доплатить за дальние и труднопроходимые дороги.
Злоумышленника задержали 25 марта. Возбуждено уголовное дело.
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