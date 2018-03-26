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Липецкая Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП на улице Союзная
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Липецкая Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП на улице Союзная 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
Липецкая Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, случившегося 14 марта, сообщила пресс-служба регионального МВД.
В районе дома № 6/5 по улице Союзная неизвестный водитель сбил 78-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу не по «зебре».
В результате ДТП пенсионерка получила серьёзные травмы. Неизвестные мужчина и женщина привезли пострадавшую в ГБСМП №1, после чего ушли.
Их лица зафиксировала камера видеонаблюдения. Всех, кто узнал этих людей, просят сообщить о них по телефонам: 42-35-62, 42-35-55, 42-35-29.
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