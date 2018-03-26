Липецкая Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП на улице Союзная

Липецкая Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, случившегося 14 марта, сообщила пресс-служба регионального МВД

В районе дома № 6/5 по улице Союзная неизвестный водитель сбил 78-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу не по «зебре».

В результате ДТП пенсионерка получила серьёзные травмы. Неизвестные мужчина и женщина привезли пострадавшую в ГБСМП №1, после чего ушли.

Их лица зафиксировала камера видеонаблюдения. Всех, кто узнал этих людей, просят сообщить о них по телефонам: 42-35-62, 42-35-55, 42-35-29.