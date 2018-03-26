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Водитель «семёрки» погиб в столкновении с фурой под Курском
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Водитель «семёрки» погиб в столкновении с фурой под Курском 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
25 марта около 20.40 в Курской области в ДТП погиб 78-летний водитель ВАЗ-2107, сообщила пресс-служба регионального МВД.
По предварительным данным, 78-летний водитель «семёрки» ехал из Курска в сторону Белгорода, и на 593 км трассы М-2 «Крым» врезался в ехавший по встречной полосе грузовик International с прицепом.
В результате ДТП пенсионер, который находился за рулем отечественной легковушки, погиб на месте до приезда скорой помощи.
Всего с 23 по 25 марта на территории Курской области случилось восемь ДТП, в результате которых восемь человек пострадали и один погиб.
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