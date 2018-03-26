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«ГАЗель» сбила пешехода на трассе под Нижним Новгородом
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«ГАЗель» сбила пешехода на трассе под Нижним Новгородом 

Нижегородская правда 30 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com«ГАЗель» сбила пешехода на трассе под Нижним НовгородомАвтомобиль «ГАЗель» сбил пешехода на 24 км автодороги Выездное — Дивеево — Сатис в Дивеевском районе.
Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, 25 марта в вечернее время, 30-летний водитель а/м ГАЗ 3705 совершил наезд на пешехода, идущего по проезжей части. Пешеходом оказался 35-летний мужчина. В результате ДТП он получил смертельные ранения и скончался на месте.
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