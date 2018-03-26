В Орловской области два десятка водителей сели за руль пьяными

ГИБДД по Орловской области обнародовала данные рейдовых мероприятий по нетрезвым водителям за минувшие выходные.

По информации пресс-службы ведомства, в рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям сотрудниками ГИБДД был выявлен 21 водитель. В состоянии опьянения транспортными средствами управляли 13 управляли водителей, 6 отказались проходить медосвидетельствование, ещё двое находились пьяными за рулём повторно.

Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Еще раз напоминаем всем автолюбителям: статьей 32.7 КоАП РФ предусмотрено, что течение срока лишения права управления транспортными средствами начинается со дня вступления в законную силу судебного постановления о назначении административного наказания.

После этого в течении трех рабочих дней лицо, лишенное специального права, должно сдать водительское удостоверение в органы ГИБДД (в отдельных случаях — в Гостехнадзор. Сюда сдаются водительские удостоверения тракториста-машиниста). В случае утраты водительского удостоверения необходимо заявить об этом в указанный орган в тот же срок.

В случае уклонения лица, лишенного права управления транспортными средствами от сдачи водительского удостоверения, срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него водительского удостоверения, либо получения органами ГИБДД заявления лица об утрате водительского удостоверения