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При столкновении двух иномарок у Постникова Оврага в Самаре пострадал один человек
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При столкновении двух иномарок у Постникова Оврага в Самаре пострадал один человек 

Волга Ньюс 36 минут назад
По предварительным данным полицейских, на перекресток с ул. Новомайской он выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Nissan Qashqai, под управление 35-летнего водителя, ехавшего по ул. Новомайской на разрешающий сигнал светофора.
Как сообщают в ОГИБДД Самары, после ДТП в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга был доставлен 35-летний пассажир Renault Logan. Но после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
Напомним, что после столкновения автомобили остановились примерно в пяти метрах друг от друга поперек проезжей части ул. Ново-Садовой, заняв две полосы. В связи с этим на ул. Ново-Садовой стала скапливаться автомобильная пробка по направлению в город.
В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка, и призывают водителей соблюдать ПДД.
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