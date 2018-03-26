Под Сысертью женщина-водитель насмерть сбила подростка

По данным ведомства, авария произошла в минувшее воскресенье вечером. Женщина-водитель «Киа Спортейдж» ехала по дороге Арамиль — Андреевка, съехала на обочину и сбила подростка 2002 года рождения. После аварии машина упала в кювет и опрокинулась.

От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. Водитель иномарки получила травму головы и бедра и была госпитализирована. Также пострадал пассажир «Киа», которого госпитализировали с раной головы.