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Под Сысертью женщина-водитель насмерть сбила подростка
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Под Сысертью женщина-водитель насмерть сбила подростка 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
По данным ведомства, авария произошла в минувшее воскресенье вечером. Женщина-водитель «Киа Спортейдж» ехала по дороге Арамиль — Андреевка, съехала на обочину и сбила подростка 2002 года рождения. После аварии машина упала в кювет и опрокинулась.
От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. Водитель иномарки получила травму головы и бедра и была госпитализирована. Также пострадал пассажир «Киа», которого госпитализировали с раной головы.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
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