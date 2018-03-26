Пензенцев просят убрать машины с обочин

В областном центре припаркованные автомобили мешают коммунальщикам качественно убирать снег с городских дорог. Власти Пензы неоднократно обращались к автовладельцам с просьбой не мешать снегоуборочной технике и переставить транспорт, однако горожане до сих пор создают коммунальным службам дополнительные неудобства.

Самыми проблемными участками, по данным мэрии Пензы, являются улицы Клары Цеткин, Глазунова, Коммунистическая и проспект Строителей. Именно по данным адресам и направилась специальная комиссия.

«Был проведен рейд по местам постоянных стоянок оставленных на длительный срок легковых и грузовых автомобилей вдоль проезжей части дороги. В ходе рейда по улицам Клары Цеткин, Глазунова, Коммунистической, проспекте Строителей зафиксирована стоянка транспортных средств. Остановка и стоянка транспортных средств, согласно правилам дорожного движения, в данных местах не запрещена, однако наличие автомобилей создает определенные неудобства в благоустройстве и препятствует механизированной уборке территории. С владельцами транспортных средств проведена беседа о необходимости убрать транспортные средства с проезжей части дороги», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Администрация Пензы просит автовладельцев переместите свои транспортные средства в места, позволяющие хранить автомобиль без создания помех в организации благоустройства.