Ещё
Пензенцев просят убрать машины с обочин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пензенцев просят убрать машины с обочин 

PNZdrive 51 минуту назад
Фото: PNZdrive
В областном центре припаркованные автомобили мешают коммунальщикам качественно убирать снег с городских дорог. Власти Пензы неоднократно обращались к автовладельцам с просьбой не мешать снегоуборочной технике и переставить транспорт, однако горожане до сих пор создают коммунальным службам дополнительные неудобства.
Самыми проблемными участками, по данным мэрии Пензы, являются улицы Клары Цеткин, Глазунова, Коммунистическая и проспект Строителей. Именно по данным адресам и направилась специальная комиссия.
«Был проведен рейд по местам постоянных стоянок оставленных на длительный срок легковых и грузовых автомобилей вдоль проезжей части дороги. В ходе рейда по улицам Клары Цеткин, Глазунова, Коммунистической, проспекте Строителей зафиксирована стоянка транспортных средств. Остановка и стоянка транспортных средств, согласно правилам дорожного движения, в данных местах не запрещена, однако наличие автомобилей создает определенные неудобства в благоустройстве и препятствует механизированной уборке территории. С владельцами транспортных средств проведена беседа о необходимости убрать транспортные средства с проезжей части дороги», — сообщает пресс-служба городской администрации.
Администрация Пензы просит автовладельцев переместите свои транспортные средства в места, позволяющие хранить автомобиль без создания помех в организации благоустройства.
PNZdrive: последние новости
В Пензе дорожная яма заблокировала единственный выезд с улицы Под Пензой в ДТП с участие фуры погибли 82-летний водитель и его 79-летняя пассажирка В Кузнецке иномарка задавила 17-летнего юношу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово253
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку159
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия65
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста76
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово136
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение