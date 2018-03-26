Пожилой приморец за рулем микроавтобуса сбил женщину вне зоны действия пешеходного перехода 

В дежурную часть полиции по Черниговскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе в районе поселка Сибирцево, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Черниговскому району.
Установлено, что 68-летний водитель автомашины Toyota Hiace, двигаясь по федеральной трассе в направлении города Владивосток, в вечернее время совершил наезд на пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте автоаварии.
Стаж вождения водителя Toyota Hiace на момент происшествия составил 41 год,