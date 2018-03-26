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В Орле Ford Focus сбил 13-летнюю девочку
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В Орле Ford Focus сбил 13-летнюю девочку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Вечером 25 марта иномарка сбила 13-летнюю девочку, сообщила пресс-служба УГИБДД по Орловской области.
Авария случилась в районе дома №1 по улице Половецкая. 32-летний водитель иномарки Ford Focus ехал со стороны улицы Молдавская в сторону переулка Половецкий и в районе дома №1 сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Хотя поблизости находился нерегулируемый пешеходный переход.
В результате ДТП девочку с травмами госпитализировали в больницу. Всего за прошедшие выходные на дорогах Орловской области случилось 26 ДТП.
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