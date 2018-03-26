В УМВД России по Ярославской области поступила благодарность сотрудникам патрульно-постовой службы за оказанную помощь 

На телефон «02» поступило обращение с просьбой об оказании помощи. Работники бригады скорой медицинской помощи приехали по вызову в Красноперекопский район г. Ярославля к пациентке 1926 г.р., которую надо было срочно госпитализировать. Пенсионерка, находилась на полу и не могла передвигаться, прибывшие на вызов медицинские работники, две женщины, не смогли перенести ее в машину. Дежурный незамедлительно направил наряд сотрудников патрульно-постовой службы на место. Полицейские подняли беспомощную женщину и на носилках перенесли в автомашину БСМП. Впоследствии пациентка была госпитализирована в больницу. В УМВД России по Ярославской области в адрес сотрудников патрульно-постовой службы поступила благодарность за оказанную помощь.