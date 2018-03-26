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В СВАО с 26 марта проходит профилактическая акция «ГИБДД в защиту детей»
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В СВАО с 26 марта проходит профилактическая акция «ГИБДД в защиту детей» 

Управа района Бабушкинский 41 минуту назад
Фото: Управа района Бабушкинский
ГИБДД в Москве для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей организует общегородскую акцию «ГИБДД в защиту детей». Мероприятия в ее рамках проходят с 26 марта по 1 апреля.
На территории СВАО за проведение акции отвечают ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО и 9 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве (это подразделение организует безопасность движения на прилегающем к СВАО участке МКАД).
В ходе акции повышенное внимание будет уделено как пешеходам-детям, так и взрослым, сопровождающим детей при переходе дороги. Напомним, что взрослым пешеходам на нарушение ПДД может быть выписан штраф в размере 500 рублей.
Также инспекторы жестко проконтролируют выполнение водителями правил перевозки детей. За его нарушение штраф составит 3000 рублей.
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