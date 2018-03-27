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Две женщины погибли при столкновении иномарки и КамАЗа в Прикамье
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Две женщины погибли при столкновении иномарки и КамАЗа в Прикамье 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Смертельная авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург утром 27 марта. В столкновении грузовика и легковушки погибли две женщины.
Автомобиль Renault Logan под управлением 40-летней женщины двигался в направлении Екатеринбурга. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в 9 часов 30 минут на 51 км автодороги иномарка пошла на обгон. Водитель легковушки не справилась с управлением и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался во встречном направлении.
В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля — 40-летние женщины.
«По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении МВД.
Напомним, 21 марта на трассе Пермь-Екатеринбург в аварии серьёзно пострадали два пермяка.
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