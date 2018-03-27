Две женщины погибли при столкновении иномарки и КамАЗа в Прикамье

Смертельная авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург утром 27 марта. В столкновении грузовика и легковушки погибли две женщины. Автомобиль Renault Logan под управлением 40-летней женщины двигался в направлении Екатеринбурга . Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю , в 9 часов 30 минут на 51 км автодороги иномарка пошла на обгон. Водитель легковушки не справилась с управлением и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался во встречном направлении. В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля — 40-летние женщины. «По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении МВД. Напомним, 21 марта на трассе Пермь-Екатеринбург в аварии серьёзно пострадали два пермяка.