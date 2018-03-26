Ещё
В Ульяновске вновь трамвай сошел с рельсов. На этот раз — въехал в парковку
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Ульяновске вновь трамвай сошел с рельсов. На этот раз — въехал в парковку
АиФ — Ульяновск
1 час назад
Комментарии
На ул. Верхнеполевая в
Ульяновске
трамвай маршрута №9 сошел с рельсов и повредил несколько припаркованных вдоль дороги автомобилей. О пострадавших не сообщается.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Под Ульяновском столкнулись несколько машин: фура раздавила «Ладу»
«УАЗ Патриот» от Сергея Скачкова достался ульяновскому водителю Сидякину
В Ульяновске водитель ВАЗа врезался в одну машину, а скрываясь – в другую
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово
257
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку
160
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
72
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
76
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово
136
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары
Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары
Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы
ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия
Войска
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение