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В Ульяновске вновь трамвай сошел с рельсов. На этот раз — въехал в парковку
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В Ульяновске вновь трамвай сошел с рельсов. На этот раз — въехал в парковку 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
На ул. Верхнеполевая в Ульяновске трамвай маршрута №9 сошел с рельсов и повредил несколько припаркованных вдоль дороги автомобилей. О пострадавших не сообщается.
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