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Двое ярославцев выдернули из машины, двигавшейся по тротуару, пьяного водителя и пассажира
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Двое ярославцев выдернули из машины, двигавшейся по тротуару, пьяного водителя и пассажира 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В эти выходные неравнодушные ярославцы спасли прохожих на Московском проспекте от нетрезвого водителя.
УАЗ с неадекватными на вид водителем и пассажиром уже выкатил на тротуар, когда двое парней, увидевшие происходящее, кинулись останавливать водителя.
— Сидел в своём авто на стоянке у магазина автозапчастей на Московском, рядом стоят двое, курят и громко так разговаривают. В дальнейшем понимаю, что товарищи «бухие», — рассказывает Сергей Бирюков. — Смотрю, садятся за руль и пытаются уехать. За этой картиной также наблюдал продавец из магазина. В итоге эти поехали по тротуару, но застряли. И тут-то мы выдернули их из машины.
Сергей Бирюков вместе с другом задерживал нетрезвого водителя за рулём, как он утверждает, вежливой беседой. Одновременно вызывая полицию. Дождавшись правоохранителей, ярославцы сдали им нетрезвых мужчин.
Пьяные люди на улицах совершают немало странных и опасных для других вещей. В Рыбинске нетрезвый мужчина выгуливал алабая рядом с детьми, очень напугав прохожих.
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