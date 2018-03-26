«Я не думал о том, что кто-то пострадал»: впервые о ДТП со скорой помощью рассказал сам виновник аварии

После смертельного ДТП со скорой помощью в Перми виновник аварии ждет суда под домашним арестом — сегодня, 26 марта, краевой суд рассмотрел апелляцию, поданную прокурором, несогласным с такой мерой пресечения. Но суд оставил свое решение без изменений. Ближайшие два месяца виновник ДТП будет под домашним арестом. Молодому человеку разрешено гулять во дворе по два часа в день. Общаться с кем-либо, кроме сестры, матери и следователя, ему запрещено. Мы попытались разобраться, что произошло в день аварии, почему мужчина превысил скорость и убежал с места ДТП. Александр согласился ответить на наши вопросы.

Наши вопросы Александру передала его мать — правила домашнего ареста нарушать нельзя. В ответе молодой человек восстановил события того вечера.

Lada Vesta, за рулем которой был Александр, врезалась в машину скорой помощи рано утром 12 марта. Автомобиль ехал без номеров по улице Ленина в направлении Крисанова. В аварии погибла пассажирка легкового автомобиля, пострадали водитель скорой помощи, врач-фельдшер и пациентка, которую везли в больницу, а также еще один пассажир легковушки.

— В тот день я собирался ехать домой в Барду. Был обычный день, — вспоминает собеседник. — Я работал, таксовал. Иногда брал заказы такси ночью. Вечером того дня увиделся с друзьями. В тот день я мало спал — в последнее время была бессонница, по личным причинам. Много думал. Переживал за родных и близких…

Страшная авария случилась 12 марта

Александр рассказывает: обычно он таксовал на другой машине — взял в аренду от службы такси Daewoo Nexia. Lada Vesta купил (в кредит) в марте у друга. В ночь трагедии на машине еще не было номеров — были выходные, поставить ее на учет не получилось. 12 марта парень собирался приехать к маме в гости.

— Я хотел обкатать машину. По закону, после купли-продажи автомобиля дается 10 дней, чтобы поставить его на учет и оформить страховку. Машину в Пермь я пригнал с Екатеринбурга , — рассказывает Александр. — В тот вечер со мной поехали два друга. Это Кристина и Садам. Я виню себя, что так получилось, что посадил ее к себе в машину… Я прошу прощения у родителей Кристины. Мы тогда созвонились. Я сказал, что поеду в Барду, они попросились со мной. Кристина хотела поехать к родителям, которые проживают в той же стороне, что и Барда, я согласился ее подвезти. А с другом мы хотели доехать до Барды.

Молодой человек не отрицает, что пытался избежать встречи с ГИБДД , у него имелись неоплаченные штрафы на крупную сумму.

— В ту ночь, 12 марта, двигаясь по Компросу со стороны Революции в сторону улицы Ленина, я увидел патрульную машину ГИБДД и решил побыстрее уехать, — вспоминает Александр. — Конкретно меня инспекторы ГИБДД не останавливали, но я хотел избежать вообще этой встречи и этой ситуации. Понимаете, моя машина была без страховки и номеров. Кроме того, у меня были два неоплаченных штрафа на общую сумму 2,5 тысячи рублей. Накануне меня уже останавливали сотрудники ГИБДД. Они мне сказали, что я должен оплатить два штрафа. Я ответил, что потерял квитанции. Они сказали, что у меня оба штрафа просрочены, и предупредили: если меня остановят еще раз, у меня будет административный арест. Это меня всерьез напугало, я понимал, что нужно срочно оплачивать, но получилось так, что как раз в то время денег у меня не было. Я боялся, что, если меня остановят, я действительно окажусь под арестом. У меня маленький ребенок, я помогаю, как могу. Кручусь. Младшая сестра, которая учится в техникуме, со мной живет, тоже ей помогаю. Денег все равно не хватает. Я просто не мог тогда оплатить эти штрафы.

Александр раскаивается в случившемся

Молодой человек продолжает восстанавливать картину случившегося.

— Проехав в районе Октябрьской площади мимо машины сотрудников ГИБДД, которая в тот момент стояла, я доехал до перекрестка с Ленина и повернул налево. Где-то в районе перекрестка с Куйбышева, посмотрев в зеркало заднего вида, увидел, что патруль меня догоняет. Я Испугался. Нажал на педаль газа…

Скорость у его машины была приличная, признается парень.

— Я понимал, что в левом ряду стоит автомобиль, а тут скорая помощь выезжает. Горит красный свет, — вспоминает Александр. — Я понял, что остановить машину уже не смогу. То есть я уже летел прямо на эту «скорую». Я постарался уйти влево и проскочить между машин. Если бы не было в левой полосе автомобиля… Возможно, я бы успел проскочить. Конечно, остановился бы сразу. Я сам был в шоке. Я не успел уйти влево. Там сыграла и скорость, и масса машины. Даже на видео есть этот момент. Поэтому был боковой удар. Понимаете, у меня оставалось всего несколько секунд, чтобы оценить ситуацию: где стоит скорая, не идут ли пешеходы, как остановить машину.

Во время ДТП Александр сильно ударился головой.

— Меня бросило вперед на лобовое стекло, головой я разбил окно. Я резко полетел вперед. Руль у меня находился на уровне таза. В этот момент раскрылась подушка безопасности. Меня прижало к потолку. Может, только благодаря этому я не вылетел из машины через лобовое стекло. А потом я испугался. Я не понимал, что вообще происходит. Я даже не осознавал, что в машине находятся мои друзья, и с ними что-то случилось. Я просто нащупал ручку двери, руки тряслись. Открыл и побежал. Даже не понял, куда бежал. Меня тошнило, раза два я просто падал… Бегу, а у меня темнеет в глазах, один раз пришлось лечь. Из головы шла кровь, я вытирал лицо снегом. Я был весь в крови. Было плохо от ее вида. Тер лицо ладонями. Я не помню, чтобы кто-то за мной бежал. Я убегал, даже не оборачиваясь. Я очень испугался.

Сколько бежал — Александр не знает. В какой-то момент парень остановился и осмотрелся. Увидел свой знакомый район.

— Я добрался к себе домой, — продолжает Александр. — Я даже не понимал, насколько серьезной была авария. Думал, что просто машина помялась. Я не осознавал, что люди пострадали. Дома была моя сестра. Сказал ей: «Я попал в ДТП». Дома решил не оставаться. Мне неважно было, что будет со мной. Я хотел отвести сестру, ей всего 17 лет, к подруге. Знал, что все равно в полицию пойду.

Дома у своей знакомой Александр уснул.

— Проспал часа четыре. Я был как в тумане. Голова раскалывалась, — вспоминает Александр. — Девочки осмотрели ее, там была куча стекол. До сих пор очень болит. Когда я проснулся, услышал телефонный звонок. Подруге звонили сотрудники полиции. Я сам взял трубку и сказал, что хочу сдаться. Они уже были у двери. Я спокойно к ним вышел. Всё. Мы поехали в отдел полиции.

Сейчас молодой человек очень хочет увидеть своего друга.

— К Садаму в больницу приходили мои родные. Его состояние лучше, сделали операцию, — рассказывает Александр. — Надо богу молиться, чтобы у него все было хорошо, сильно пострадала нога. Перед врачами, водителем и пациентом из скорой помощи я хочу извиниться. У родителей погибшей девушки готов на коленях попросить прощения. Я знаю, что понесу наказание. Я с этой мыслью смирился и должен ответить за то, что натворил. Человек погиб. Я управлял этой машиной. Мне тяжело. Хочу сходить в церковь.

Уже будучи под домашним арестом Александр попросил мать вызвать скорую помощь. Его мучили боли в животе, тошнота, головные боли. Врачи диагностировали перелом ребра и сотрясение мозга, но лечение молодой человек проходит дома.