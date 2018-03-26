Сточные воды попали в Каму: в Добрянке на канализационной станции произошла авария

Вечером 25 марта в Добрянке на улице Ветеранов произошла авария на канализационной насосной станции, вылившиеся сточные воды потекли в Каму. Об этом сообщает местное издание «Зори плюс».

Аварию заметил житель Добрянки.

Причиной потопа стала авария на канализационной насосной станции

— Из ворот здания станции текла огромная зловонная река, запах чувствовался на расстоянии не меньше 200 метров, — рассказал «Зорям плюс» очевидец.

Мужчина сообщил о происшествии в «Уралводоканал» (занимается водоснабжением и водоотведением в городе). Но в организации пока не смогли ответить корреспонденту 59.ru, находится ли канализационная насосная станция на их балансе, и планируют ли они предпринимать меры по ликвидации аварии.

После аварии берег Камы выглядит неприглядно

В Управлении Росприроднадзора по Пермскому краю подтвердили, что в Добрянке произошла коммунальная авария, последствия которой могут сказаться на экологической обстановке.

Сколько сточных вод попало в реку пока не понятно

— Информация об аварии поступила нам сегодня в восемь утра. Наш инспектор и специалист подведомственной лаборатории выехали на место. Они осмотрят территорию и возьмут пробы воды. После этого можно будет сделать вывод о том, был ли нанесен урон экологической обстановке. В случае необходимости реку очистят от попавших в нее загрязняющих веществ, — рассказал 59.ru руководитель регионального Росприроднадзора Андрей Азанов.