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Сточные воды попали в Каму: в Добрянке на канализационной станции произошла авария
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Сточные воды попали в Каму: в Добрянке на канализационной станции произошла авария 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Вечером 25 марта в Добрянке на улице Ветеранов произошла авария на канализационной насосной станции, вылившиеся сточные воды потекли в Каму. Об этом сообщает местное издание «Зори плюс».
Аварию заметил житель Добрянки.
Причиной потопа стала авария на канализационной насосной станции
— Из ворот здания станции текла огромная зловонная река, запах чувствовался на расстоянии не меньше 200 метров, — рассказал «Зорям плюс» очевидец.
Мужчина сообщил о происшествии в «Уралводоканал» (занимается водоснабжением и водоотведением в городе). Но в организации пока не смогли ответить корреспонденту 59.ru, находится ли канализационная насосная станция на их балансе, и планируют ли они предпринимать меры по ликвидации аварии.
После аварии берег Камы выглядит неприглядно
В Управлении Росприроднадзора по Пермскому краю подтвердили, что в Добрянке произошла коммунальная авария, последствия которой могут сказаться на экологической обстановке.
Сколько сточных вод попало в реку пока не понятно
— Информация об аварии поступила нам сегодня в восемь утра. Наш инспектор и специалист подведомственной лаборатории выехали на место. Они осмотрят территорию и возьмут пробы воды. После этого можно будет сделать вывод о том, был ли нанесен урон экологической обстановке. В случае необходимости реку очистят от попавших в нее загрязняющих веществ, — рассказал 59.ru руководитель регионального Росприроднадзора Андрей Азанов.
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