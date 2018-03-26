После аварии на насосной станции в Каму вылились канализационные стоки

Канализационные стоки вылились в Каму вечером 25 марта после аварии на насосной станции в Добрянке, сообщает издание «Зори плюс». Авария на канализационной насосной станции произошла недалеко от ключика по ул. Ветеранов войны. Из-за порыва в Каму попали фекальные стоки.

«Из ворот здания станции текла огромная зловонная река, запах чувствовался на расстоянии не меньше 200 метров, — приводит издание слова очевидца аварии. — Я сразу позвонил в службу спасения. Потом нашёл телефон директора «Уралводоканала» и проинформировал его».

В отделе гражданской защиты Добрянского муниципального района пояснили, что вчера специалисты водоканала сообщили, что течь устранена.

«Сегодня стало известно, что работы на объекте продолжаются. Все действия мы держим на контроле», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в отделе гражданской защиты.

В Росприроднадзоре пояснили, что утром на место выехали специалисты ведомства. Совместно с сотрудниками ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений, — ред.) они возьмут пробы воды и сделают выводы об ущербе, нанесённом окружающей среде.