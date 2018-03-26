Родственники семьи, разбившейся на трассе Пермь — Екатеринбург, просят откликнуться свидетелей ДТП

Уроженец Богдановичского района Антон Хромцов вместе с беременной женой и 2-летним сыном попал в жуткую аварию на 130-м километре трассы Пермь Екатеринбург . Семья ехала из Перми в гости к родителям в Богданович . По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio, в которой ехала семья Хромцовых. Супруга Антона погибла на месте, сам Антон находится в тяжёлом состоянии в больнице, мальчик также получил серьёзные травмы.

Как рассказала Е1.RU тётя Антона — Наталья, он жил в Богдановиче, работал в МЧС Екатеринбурга. Три года назад во время круиза на теплоходе он познакомился с Натальей, у них начался роман, и вскоре они поженились. Последние три года они жили в Перми. Антон устроился там на работу в ГУФСИН , где работала жена.

— 19 марта Антон с семьёй ехал в гости ко мне и к родителям в Богданович. Собирались поехать три раза, и всё никак не получалось: то из-за работы, то из-за выборов, — вспоминает родственница Антона. — По дороге мы с ними переписывались, последнее сообщение от Антона пришло в 11:40, потом он перестал писать, но мы подумали, что просто пропала связь, когда проезжаешь Кунгур , она всегда пропадает. А около 15 часов мне позвонили родители жены Антона и плачущим голосом сказали про аварию.

По словам тёти Антона, за рулём находилась его супруга. Он сам ехал на заднем сиденье с 2-летним сыном.

— Наташа очень хорошо водила, она полстраны объехала, понимаете, ездила она очень аккуратно, у неё даже штрафов не было. А Антон смотрел за ребёнком — игрушечки, кефирчик, всё это делал он, — говорит родственница мужчины.

Наталья находилась на 8-м месяце беременности, ребёнка спасти не удалось — на живот пришёлся самый сильный удар.

— Ребёночек был уже большой, по документам обменной карты уже больше трёх килограммов… Антон получил тяжёлые травмы, сейчас он в больнице. С места аварии их привезли в больницу Суксуна, потом на аэромобиле в больницу Кунгура. Несколько дней к Антону не пускали, вчера пустили. Говорить он не может, первый свой вопрос написал на листочке. Он спросил: «Что с моей женой и кто виноват? Мы не виноваты…» Больше в реанимацию нас не пускали, ему стало хуже. Мне кажется, что Антон догадывается, что жена погибла, хотя мы это скрываем, — рассказала Наталья.

В аварии Антон получил травму лёгкого, головы, его состояние очень тяжёлое.

Двухлетний сын Антона сейчас находится в другой больнице. У мальчика тазобедренный перелом, он перенёс уже две операции.

— К Тёме нас пустили, ему получше, разрешили присаживаться. Мальчик постоянно зовёт маму, — рассказала Наталья.

Сейчас родные Антона Хромцова ищут очевидцев аварии, тех, кому ДТП попало на видеорегистратор, и людей, вызвавших скорую помощь.

— Всё равно был кто-то, кто остановился и помог, когда всё это произошло. После столкновения Антон и Наташа были без сознания, а маленький Тёма плакал. Думаю, кто-то услышал и помог, — говорит тётя Антона.

Очевидцев ДТП родственники Антона Хромцова просят позвонить его родной тёте Наталье по телефону +7 953 053 06 87.