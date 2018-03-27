Ещё
В Ярославле пассажир такси сломал нос водителю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославле пассажир такси сломал нос водителю 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Буйный пассажир такси в Ярославле, вызвав машину, поколотил водителя, сломав ему нос. О происшествии рассказал сам перевозчик, обещав выплатить пострадавшему компенсацию.
— Пассажир во время поездки начал грубить водителю и, проигнорировав замечание в свой адрес, сломал таксисту нос, — рассказали в службе заказа такси «Максим». —Водитель получил компенсацию в размере 25 тысяч рублей.
Кстати, получить компенсацию за неудачную поездку могут и пассажиры. Например, в Рязани после ДТП, в которое попал мужчина, поехав на такси, он получил 12,5 тысячи рублей. А в Курске пассажир, попавший в аварию в машине такси, получил 25 тысяч рублей. Самую большую выплату получила семья водителя такси в Туле, которого до смерти избил пассажир. Мужчина скончался, не приходя в сознание. Его семье страховая компания перевозчика выплатила полмиллиона рублей.
Недавно ярославские антимонопольщики придрались к рекламе «Яндекс. Такси» в Ярославле.
76.ru: последние новости
Смертельное ДТП в Рыбинске: подросток пытался пробежать на «красный» Не сбросил скорость перед пешеходным переходом: появилось видео, как «Тойота» сбивает девочку Эксперимент над ярославскими водителями: светофоры сами будут решать, какой сигнал включить
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД46
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»599
Витас арестован15
Тулеев попросил прощения у Путина444
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева226
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
02:24
Участница митинга в Кемерове опровергла слухи о числе жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»
Другое
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение