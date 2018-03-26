Соцсети: В раскоп на СХИ за два часа провалились три автомобиля

Саратовцы продолжают ругать коммунальщиков в социальных сетях за раскопы. Свои комментарии они постят в «ВКонтакте», иллюстрируют фотографиями. В частности, есть претензии к району СХИ в Кировском районе. В городском паблике " Саратов онлайн" «ВКонтакте» пользователи уточнили, что на участке, соединяющем 2-й Магнитный проезд и улицу Танкистов, буквально за пару часов в коммунальный раскоп «аукнулись» сразу три машины. И эта яма, по словам саратовцев, живет в районе уже с зимы. Один из провалившихся — «Volkswagen Tiguan» силами водителя не смог покинуть ловушку.