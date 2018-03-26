Ещё
Соцсети: В раскоп на СХИ за два часа провалились три автомобиля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соцсети: В раскоп на СХИ за два часа провалились три автомобиля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Саратовцы продолжают ругать коммунальщиков в социальных сетях за раскопы. Свои комментарии они постят в «ВКонтакте», иллюстрируют фотографиями. В частности, есть претензии к району СХИ в Кировском районе.
В городском паблике "Саратов онлайн" «ВКонтакте» пользователи уточнили, что на участке, соединяющем 2-й Магнитный проезд и улицу Танкистов, буквально за пару часов в коммунальный раскоп «аукнулись» сразу три машины. И эта яма, по словам саратовцев, живет в районе уже с зимы. Один из провалившихся — «Volkswagen Tiguan» силами водителя не смог покинуть ловушку.
АиФ: последние новости
В Саратове на Танкистов иномарка задела юношу Саратовские врачи спасают жизнь пострадавшему в ДТП с КамАЗом мужчине Кресло главы Кировского района занял Сергей Пилипенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово257
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку160
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия72
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста76
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово136
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение