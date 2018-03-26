Появилось видео смертельного ДТП: в Сызрани водитель Mitsubishi сбил школьника на велосипеде

Судебный процесс о смертельном ДТП в Сызрани , жертвой которого стал шестиклассник, получит продолжение. Водитель обжаловал приговор.

— Резонансное ДТП произошло 30 июня на улице Хвалынской. Ребенок пересекал дорогу на велосипеде перед приближающимся автомобилем Mitsubishi Lancer в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате столкновения 12-летний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в МУ МВД России «Сызранское».

Видеорегистратор встречного автомобиля случайно заснял происходящее на дороге в тот злополучный день. Узнать последствия ДТП вы сможете, посмотрев видео.

В середине января Сызранский суд признал водителя Mitsubishi виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть человека. Служители Фемиды приговорили мужчину к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Водитель выразил несогласие с приговором. Он направил жалобу в Самарский областной суд.