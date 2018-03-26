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Появилось видео смертельного ДТП: в Сызрани водитель Mitsubishi сбил школьника на велосипеде
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Появилось видео смертельного ДТП: в Сызрани водитель Mitsubishi сбил школьника на велосипеде 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Судебный процесс о смертельном ДТП в Сызрани, жертвой которого стал шестиклассник, получит продолжение. Водитель обжаловал приговор.
— Резонансное ДТП произошло 30 июня на улице Хвалынской. Ребенок пересекал дорогу на велосипеде перед приближающимся автомобилем Mitsubishi Lancer в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате столкновения 12-летний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в МУ МВД России «Сызранское».
Видеорегистратор встречного автомобиля случайно заснял происходящее на дороге в тот злополучный день. Узнать последствия ДТП вы сможете, посмотрев видео.
В середине января Сызранский суд признал водителя Mitsubishi виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть человека. Служители Фемиды приговорили мужчину к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Водитель выразил несогласие с приговором. Он направил жалобу в Самарский областной суд.
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