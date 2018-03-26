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В Орле «Форд Фокус» сбил школьницу
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В Орле «Форд Фокус» сбил школьницу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 25 марта, в областном центре, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
Около 17 часов 10 минут водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал по улице Половецкой со стороны Молдавской в сторону переулка Половецкого. В районе доме №1 по улице Половецкой он сбил 13-летнюю школьницу, переходившую дорогу в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована медиками скорой помощи.
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