Корпоративное такси — грамотная альтернатива корпоративному автопарку

Понятие «Корпоративное такси» для российского рынка — относительно новое, но уже пользуется большой популярностью. Не всегда у сотрудников любой бизнес-компании есть возможность быстро перемещаться по городу. Содержать собственный автопарк — совершенно не выгодно, и уж тем более не выгодно выдавать работникам личные автомобили. Путешествия на общественном транспорте могут привести к опозданию, да и в целом это несолидно.

Именно поэтому компании заключают официальные договоры со службами такси. Сотрудникам важно, чтобы в любой ситуации они могли рассчитывать на быструю подачу комфортабельного автомобиля с компетентным водителем. В зависимости от пожеланий и требований, клиентам предоставляют легковые автомобили, грузовики, минивены, автобусы и даже эвакуаторы.

Критериев при выборе корпоративного такси множество. Главные — уровень сервиса, ориентированность на клиента, надёжность и безопасность таксопарка, а также стоимость услуг, которая не должна превышать объективных рамок.

Такси «Шоколад» на протяжении нескольких лет предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг по корпоративному транспортному обслуживанию. Компания имеет заметные преимущества, среди которых особняком стоит приоритетность заявок корпоративных клиентов. Заказчик имеет возможность заключить договор любым удобным для себя способом — по телефону, через электронную почту или посещением офиса перевозчика. Компания гарантирует исключительное обслуживание, выгодные тарифы и лучшие автомобили. Выбирая корпоративное такси компании обращают внимание на многолетний опыт водителей, безопасность поездок и выгодные цены, все эти условия предоставляет такси «Шоколад».

Почему в такси ценятся опытные водители? Безусловно, ни один пассажир не хочет получить от поездки негативные эмоции. Штат компании «Шоколад» укомплектован водителями с солидным опытом работы. Каждый из них осторожен на дороге, вежлив, коммуникабелен. Немаловажно содержать рабочий автомобиль в чистоте, чтобы садясь в него, клиент чувствовал себя комфортно. Заказывая одновременно несколько машин, можно быть уверенным, что каждой будет управлять профессиональный водитель.

Автопарк такси «Шоколад» включает в себя представительские зарубежные автомобили комфорт-класса, которые подчеркнут статус клиента и произведут впечатление. Клиент вправе воспользоваться услугами такси в любое удобное для него время. Важно отметить, что при желании, заказчик может отказаться от услуг водителя и самостоятельно сесть за руль.

Многие компании уже остановили свой выбор на корпоративном такси «Шоколад» и успешно пользуются им несколько лет. Не остаются в стороне известные личности, пусть и косвенно. В клипе Анны Седоковой зрители могли видеть целую вереницу «шоколадных» автомобилей. Компания очень гордится, что ее машины были выбраны для съемок в клипе, а зрители смогли убедиться в презентабельном виде каждой из них.

Выбрав такси «Шоколад», вы не прогадаете. Это объективное соотношение цены и качества, комфортные поездки, широкий спектр услуг. Это сервис, который решает все задачи корпоративного такси.

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