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В Калининграде бывшего начальника таможни лишили водительских прав
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В Калининграде бывшего начальника таможни лишили водительских прав 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишет «REGNUM», 22 декабря в Калининграде произошло ДТП. «Hyundai», которым управлял экс-глава местной таможни, врезался в «Volkswagen Golf» местной жительницы. Виновник скрылся с места преступления, но был найден сотрудниками правоохранительных органов.
Суд не убедили титулы и звания виновного, и он лишил бывшего главу таможни прав на один год.
Ранее на трассе недалеко от поселка Ушаково Калининградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Фиата». В машине находилось двое — мужчина и женщина.
Фото: архив ФедералПресс
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