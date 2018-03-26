В Калининграде бывшего начальника таможни лишили водительских прав 

Как пишет «REGNUM», 22 декабря в Калининграде произошло ДТП. «Hyundai», которым управлял экс-глава местной таможни, врезался в «Volkswagen Golf» местной жительницы. Виновник скрылся с места преступления, но был найден сотрудниками правоохранительных органов.
Суд не убедили титулы и звания виновного, и он лишил бывшего главу таможни прав на один год.
Ранее на трассе недалеко от поселка Ушаково Калининградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Фиата». В машине находилось двое — мужчина и женщина.
Фото: архив ФедералПресс