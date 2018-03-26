В Пятигорске ищут водителя, сбившего пенсионерку 

Водитель, сбивший пенсионерку на перекрестке разыскивается в Пятигорске. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в городском О ГИБДД.
Известно, что 24 марта около 11:00 неизвестный, двигаясь по проспекту Калинина сбил 74-летнюю женщину на перекрестке. Не оказав пострадавшей помощи, водитель скрылся с места аварии.
Пенсионерка, получив травму колена и сотрясение мозга самостоятельно обратилась за медпомощью.
Если вам известна какая-либо информация, которая поможет ускорить поиски нарушителя, просьба позвонить по телефону 88793 38 35 71.