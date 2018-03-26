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В Пятигорске ищут водителя, сбившего 19-летнюю девушку на переходе
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В Пятигорске ищут водителя, сбившего 19-летнюю девушку на переходе 

АиФ Ставрополье 32 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель автомобиля, сбившего в девять вечера 25 марта 19-летнюю пятигорчанку, скрылся с места ДТП, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого УГИБДД.
Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.
Автомобиль, уточнили в пресс-службе ведомства, двигался по проспекту Калинина со стороны улицы 295 Стрелковой дивизии в направлении улицы Бульварной. Водитель не пропустил пешехода, что стало причиной ДТП.
Пострадавшей с травмой колена пришлось самостоятельно добираться до медучреждения.
Водителя ищут, ему грозит лишение прав.
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