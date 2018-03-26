Осужден житель Ульяновской области, сбивший на машине своего 3-летнего сына

47-летний Абдусалим Саидов, проживающий в селе Ивановка Ульяновского района, осужден за грубое нарушение правил дорожного движения, которое едва не стоило жизни его ребенку.

21 июля 2017 года, управляя автомобилем ВАЗ-21053, Саидов подъехал к одному из домов по улице Центральной в Ивановке, не убедился в безопасности разворота и наехал на собственного 3-летнего сына. Мальчик получил травмы и долго пролечился в больнице.

Суд признал Саидова виновным по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), и приговорен к 1 году 4 месяцам ограничения свободы и на два года лишен водительских прав.