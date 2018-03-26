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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Южном Урале
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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Южном Урале 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Столкновение двух автомобилей на трассе в Каслинском районе унесло жизнь одного из пассажиров, ещё три человека получили травмы, сообщают в региональном УГИБДД.
Аварию на 24-м километре дороги Тюбук — Усть-Багаряк зафиксировали днём 25 марта. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 49-летний житель Свердловской области за рулём Chevrolet NIVA при выезде со второстепенной дороги не пропустил Nissan Qashqai, которым управлял 60-летний уроженец Тюменской области. Полученные при ДТП травмы стали смертельными для 37-летнего екатеринбуржца — пассажира Chevrolet. Другой пассажир, 12-летний мальчик, а также водитель Nissan получили различные травмы, пассажирке второй иномарки потребовалась госпитализация.
«Водитель автомобиля Chevrolet NIVA за прошедший год пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.
Напомним, поздним вечером 24 марта в Челябинске в столкновении двух иномарок погибли четыре человека.
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