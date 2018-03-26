Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Южном Урале

Столкновение двух автомобилей на трассе в Каслинском районе унесло жизнь одного из пассажиров, ещё три человека получили травмы, сообщают в региональном УГИБДД

Аварию на 24-м километре дороги Тюбук — Усть-Багаряк зафиксировали днём 25 марта. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 49-летний житель Свердловской области за рулём Chevrolet NIVA при выезде со второстепенной дороги не пропустил Nissan Qashqai, которым управлял 60-летний уроженец Тюменской области . Полученные при ДТП травмы стали смертельными для 37-летнего екатеринбуржца — пассажира Chevrolet. Другой пассажир, 12-летний мальчик, а также водитель Nissan получили различные травмы, пассажирке второй иномарки потребовалась госпитализация.

«Водитель автомобиля Chevrolet NIVA за прошедший год пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.