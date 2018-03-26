В Саратове случился дорожный коллапс

Понедельник 26 марта не задался для ехавших на работу в районе Молочки жителей Саратова

Примерно в 07:00 по адресу: улица Бирюзова, 20, — дорогу не поделили иномарка Hyundai i30 и ВАЗ-21099. Отлетевшая от удара «девяносто девятая» перегородила дорогу остальным участникам дорожного движения. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.

Из-за столкновения получила травмы находившаяся в отечественном автомобиле женщина. Это обстоятельство вызвало сильный затор на дороге, которая в начале рабочей недели и без того испытывает большую нагрузку от проезжающих автомобилей.