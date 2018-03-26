Ещё
В Саратове случился дорожный коллапс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове случился дорожный коллапс 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Понедельник 26 марта не задался для ехавших на работу в районе Молочки жителей Саратова.
Примерно в 07:00 по адресу: улица Бирюзова, 20, — дорогу не поделили иномарка Hyundai i30 и ВАЗ-21099. Отлетевшая от удара «девяносто девятая» перегородила дорогу остальным участникам дорожного движения. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.
Из-за столкновения получила травмы находившаяся в отечественном автомобиле женщина. Это обстоятельство вызвало сильный затор на дороге, которая в начале рабочей недели и без того испытывает большую нагрузку от проезжающих автомобилей.
Новости Саратова: последние новости
Под Саратовом малыш ошпарился чаем Трамвай в Саратове протаранил легковушку Погибший в Саратовской области рыбак мог быть сердечником
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку87
«Это просто ужас…»124
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово80
Захарова пообещала Лондону сюрприз604
Польша нашла альтернативу российскому газу286
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
03:10
Шепелев отказался вернуть сына Фриске на родину
Шоу-бизнес
00:56
Успенская оправдалась за свое поведение в самолете
Шоу-бизнес
01:10
Москвичам пообещали неделю морозов
Общество Новости Москвы
09:55
Польша нашла альтернативу российскому газу
Экономика
01:23
Боевые пуски систем ПВО С-300 в Бурятии попали на видео
Армия
01:07
Болтон записал обращение к Совфеду
В мире
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение