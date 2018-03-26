Ещё
На свердловской трассе автоледи насмерть сбила подростка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На свердловской трассе автоледи насмерть сбила подростка 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
И едва не погубила пассажира.
Вечером 25 марта на 3-м километре автодороги Арамиль — Андреевка 36-летняя женщина-водитель KIA Sportage сбила 16-летнего подростка, который шел по обочине. Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УГИБДД, юноша скончался на месте. Автоледи получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб бедра. Ее 38-летнего пассажира госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и рваной раной головы.
Уралинформбюро: последние новости
На Полевском тракте фура смяла кроссовер На Серовском тракте автоледи на иномарке протаранила ВАЗ Водитель Nissan X-Trail устроил лобовое ДТП на свердловской трассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку84
«Это просто ужас…»118
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово80
Захарова пообещала Лондону сюрприз603
Спасение людей в Кемерово попало на видео259
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
03:10
Шепелев отказался вернуть сына Фриске на родину
Шоу-бизнес
00:56
Успенская оправдалась за свое поведение в самолете
Шоу-бизнес
01:10
Москвичам пообещали неделю морозов
Общество Новости Москвы
09:55
Польша нашла альтернативу российскому газу
Экономика
01:23
Боевые пуски систем ПВО С-300 в Бурятии попали на видео
Армия
01:07
Болтон записал обращение к Совфеду
В мире
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение