На свердловской трассе автоледи насмерть сбила подростка 

И едва не погубила пассажира.
Вечером 25 марта на 3-м километре автодороги Арамиль — Андреевка 36-летняя женщина-водитель KIA Sportage сбила 16-летнего подростка, который шел по обочине. Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УГИБДД, юноша скончался на месте. Автоледи получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб бедра. Ее 38-летнего пассажира госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и рваной раной головы.