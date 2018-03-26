KIA столкнулась со встречным КАМАЗом на трассе под Новосибирском: погибла женщина

Утром 26 марта на 73–м километре автодороги К-17Р « Новосибирск — Кочки — Павлодар » столкнулись «КамАЗ» и KIA Rio.

Столкновение произошло в 9:55 на Ордынской трассе недалеко от села Верх-Ирмень.

«В Ордынском районе женщина-водитель следовала на автомобиле KIA Rio в сторону города Новосибирска и на 73-м километре трассы совершила столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажирка легкового автомобиля, одна из женщин скончалась в лечебном учреждении», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

По информации ГИБДД, сейчас на месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП выясняются.

Вчера вечером на Димитровском мосту произошла авария с участием нескольких иномарок. После столкновения в больницу попали 5 человек.