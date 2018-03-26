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KIA столкнулась со встречным КАМАЗом на трассе под Новосибирском: погибла женщина
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KIA столкнулась со встречным КАМАЗом на трассе под Новосибирском: погибла женщина 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 26 марта на 73–м километре автодороги К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» столкнулись «КамАЗ» и KIA Rio.
Столкновение произошло в 9:55 на Ордынской трассе недалеко от села Верх-Ирмень.
«В Ордынском районе женщина-водитель следовала на автомобиле KIA Rio в сторону города Новосибирска и на 73-м километре трассы совершила столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажирка легкового автомобиля, одна из женщин скончалась в лечебном учреждении», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
По информации ГИБДД, сейчас на месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП выясняются.
Вчера вечером на Димитровском мосту произошла авария с участием нескольких иномарок. После столкновения в больницу попали 5 человек.
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