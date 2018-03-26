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В Астраханской области бродячий скот на трассах уберут по примеру Сочи
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В Астраханской области бродячий скот на трассах уберут по примеру Сочи 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Данная проблема по-прежнему остается актуальной для региона. Животные выходят на трассы и создают аварийные ситуации. По информации астраханского управления ГИБДД, только за 2017 год в области произошло 207 ДТП с участием крупного рогатого скота, верблюдов и лошадей. При этом один человек погиб, 22 ранены, сообщает пресс-служба Астраханской области.
Сейчас, за два первых месяца бродячий скот стал причиной 20 аварий, в которых пострадал один человек. Щербак предложил решить проблему он предложил по примеру черноморского Сочи.
«В свое время перед Олимпиадой в Сочи была аналогичная сложная ситуация. На местном уровне были приняты законодательные акты для организации парковок для скота, его конфискации, сдачи на мясокомбинат. Уверяю вас, что если вы сейчас приедете в Сочи, то коров на дорогах не найдете. Буквально за два года удалось исправить ситуацию законными способами», — сказал он.
«ФедералПресс» напоминает, что в прошлом месяце в Хакасии лошадь налетела на маршрутку.
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