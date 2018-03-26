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В Зауралье зафиксированы восемьдесят семь аварий за два выходных дня
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В Зауралье зафиксированы восемьдесят семь аварий за два выходных дня 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, за прошедшие выходные, в период с 23 по 25 марта сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 2505 нарушений Правил дорожного движения, в регионе зарегистрировано 87 ДТП, из них в 4 дорожно-транспортных происшествиях 4 человека получили травмы.
За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 27 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1340 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.
В Шадринске столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации 24 марта около 03.05 часов в районе дома № 122 по улице Октябрьской, 36-летний житель города, управляя автомобилем ВАЗ-21101, при проезде перекрестка, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21213, под управлением 35-летнего мужчины и допустил с ним столкновение. В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ-21213 — 63-летний мужчина получил травмы. Водители в аварии не пострадали. В ходе разбирательства по факту ДТП виновник происшествия от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
В Кетовском районе сбили пешехода. По предварительной информации, 25 марта около 06.40 часов в районе дома № 5 по улице Береговая в селе Патронное 44-летний житель Кетовского района, управляя автомобилем LADA 211540, допустил наезд на пешехода — 78-летнюю женщину, двигающуюся по проезжей части. В результате происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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