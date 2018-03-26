Отличника военной службы отправили в колонию за пьяное вождение

Житель Петрозаводска выпил восемь бокалов вина и сел за руль машины.

Житель карельской столицы, 1954 года рождения, в сентябре прошлого года в очередной раз попался сотрудникам ГИБДД в нетрезвом виде за рулем. Его остановили на одной из улиц Петрозаводска. До этого случая у мужчины уже было две судимости за вождение пьяным.

В этот раз алкотестер показал, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержалось 1,4 промилле алкоголя. Для сравнения один бокал вина равен 0,16 промилле. Нетрудно математически посчитать, что остановленный водитель употребил более восьми бокалов вина. В итоге разбираться в очередном необдуманном «лихачестве» пришлось в суде.

Гособвинитель Марина Сергеева рассказала, что на одном из судебных участков Петрозаводска горожанина спрашивали, не стыдно ли ему в таком возрасте ездить пьяным? А что если бы на дорогу выбежал ребенок по возрасту как внучка пьяного водителя?

Однако эти вопросы, судя по последовавшим ответам, не могли вразумить оказавшегося на скамье подсудимых водителя.

Нарушитель отвечал, что ехал поздно ночью и ребенок, а тем более его внучка, не могли бы в такое время выбежать на проезжую часть.

— А как дети относятся? — спросил тогда мужчину гособвинитель.

— Сын у меня гордость. Служит в Сирии . Он военный.

— А если он узнает, что отец третий раз на скамье подсудимых?

— Если вы не скажете, он же сам не узнает,

— отвечал нарушитель, которого, как оказалось, самого отмечали не раз медалями за службу.

В итоге суд за совершение преступления повышенной общественной опасности направил отличника военной службы на пять месяцев в колонию-поселение. Также его на 2 года 10 месяцев лишили водительских прав. Осужденного взяли под стражу в зале суда.