На курганской трассе перевернулся грузовик известной алкогольной сети

24 марта на 21 километре дороги «Подъезд к Тюмени » Белозерского района перевернулся грузовик. ДТП произошло около 15:30. Как рассказал очевидец происшествия, неприятность случилась с грузовым автомобилем торговой сети «Красное и белое».

На видео, появившемся во «ВКонтакте», видно, как на обочине рядом с опрокинувшейся машиной остановились еще два грузовика «Красного и белого». Был ли перевернувшийся грузовик порожним или перевозил алкогольную продукцию, не сообщается.

На курганской трассе_2018-03-26