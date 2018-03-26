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На курганской трассе перевернулся грузовик известной алкогольной сети
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На курганской трассе перевернулся грузовик известной алкогольной сети 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
24 марта на 21 километре дороги «Подъезд к Тюмени» Белозерского района перевернулся грузовик. ДТП произошло около 15:30. Как рассказал очевидец происшествия, неприятность случилась с грузовым автомобилем торговой сети «Красное и белое».
— 44-водитель Isuzu не справился с управлением, и его машина перевернулась. Мужчина при аварии не пострадал, — сообщили порталу 45.ру в отделении пропаганды БДД управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.
На видео, появившемся во «ВКонтакте», видно, как на обочине рядом с опрокинувшейся машиной остановились еще два грузовика «Красного и белого». Был ли перевернувшийся грузовик порожним или перевозил алкогольную продукцию, не сообщается.
На курганской трассе_2018-03-26
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